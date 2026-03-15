Gendarmería secuestró puntas de flecha de pueblos originarios en un procedimiento

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(OPI Chubut) – En un procedimiento realizado sobre un transporte de pasajeros en Comodoro Rivadavia, efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 24 puntas de flecha que podrían pertenecer a pueblos originarios junto a trozos de madera fosilizada que eran trasladados por un hombre en una mochila.

El personal de la Sección Núcleo dependiente del Escuadrón 41 “Comodoro Rivadavia” realizó un operativo control de identificación y registro de las personas a bordo de un transporte de pasajeros y se revisó la mochila de un hombre mayor de edad que traía consigo todo el material incautado.

El secuestro se realizó considerando su posible valor patrimonial, histórico y cultural, cuyas piezas fueron entregadas a la Dirección Paleontológica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, para su análisis y resguardo.

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Según informaron desde la fuerza de seguridad “las puntas de flecha secuestradas presentan características morfológicas que coinciden con las utilizadas por pueblos originarios de la Patagonia en épocas prehispánicas y de contacto, generalmente talladas en piedra y empleadas para la caza de fauna local”.

En tanto, la madera fosilizada podría “tratarse de un resto vegetal de gran antigüedad, cuyo estudio permitiría aportar información sobre la composición de los bosques patagónicos en eras geológicas pasadas”.

La tenencia y comercialización de piezas arqueológicas y paleontológicas sin la debida autorización constituye una infracción a la Ley Nacional N° 25.743, que protege el patrimonio cultural y natural. (Agencia OPI Chubut)