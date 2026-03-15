Reestructuran gabinete del municipio de Ushuaia y excluyen a 30 funcionarios

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(Ushuaia – OPI TdF) – El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto definió la reestructuración del gabinete municipal que implicó la reducción de 30 cargos en la estructura orgánica.

La jefa de Gabinete, Yesica Garay ratificó la decisión que se había adoptado a inicios del 2026 y que se plasmó en una nueva estructura orgánica.

La definición permitió “unificar áreas y de achicar las secretarías como lo hicimos pensando en optimizar el recurso y el Estado municipal”, y precisó que la reestructuración “implicó la baja de más de 30 funcionarios”.

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“La sociedad demandaba un gesto de achique y de optimización de la gestión, el intendente Walter Vuoto supo leer esa demanda y actuó en función de ello. Dejó en claro que escuchó a la gente, por eso vamos a seguir adelante entendiendo las nuevas dinámicas y demandas de la sociedad, y como funcionarios nos involucró en esa lógica”, señaló Garay.

La funcionaria sostuvo que “llevamos muchos años en la gestión, vivimos distintos momentos institucionales y políticos, y siempre tuvimos la capacidad de reformularnos, pararnos en otro lugar y seguir adelante pensando en la comunidad con la convicción firme sobre lo que estamos haciendo”.

Defendió la medida en el marco de “un contexto económico nacional adverso, que provoca una fuerte caída de los recursos”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)