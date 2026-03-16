Causa Cuadernos arranca con la indagatoria a Cristina Kirchner

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 interrogará a la ex presidenta Cristina Kirchner mañana a las 9. Los magistrados exigen la presencialidad obligatoria para arrancar formalmente las indagatorias correspondientes a la denominada Causa Cuadernos.

La Justicia activó esta instancia judicial tras rechazar el pedido de nulidad del expediente. El ex ministro de Planificación Julio De Vido y la propia ex mandataria cuestionaron duramente la veracidad de los testimonios aportados por los arrepentidos.

El abogado Carlos Beraldi asume la defensa técnica y sostiene que manos anónimas manipularon los cuadernos presentados como prueba documental. El letrado también denuncia que la Justicia extorsionó a los 31 imputados colaboradores para obtener sus declaraciones bajo presión.

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Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli integran el TOF 7 y asumen la responsabilidad de resolver los planteos preliminares. Los magistrados investigan la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública operativa entre los años 2003 y 2015.

El tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Kirchner, pero también citó a otros ex funcionarios para esta etapa procesal. Julio De Vido y un amplio grupo de contratistas del Estado enfrentan las preguntas de los jueces durante las próximas semanas.

Los militantes de la ex presidenta concentrarán desde las 7 en la puerta de su domicilio ubicado en San José 1111. Los seguidores acusan al presidente Javier Milei de aprovechar la prisión domiciliaria de la dirigente opositora para tapar los errores de su propia gestión.

De acuerdo a los datos analizados, el expediente incluye más de 500 hechos de presunta corrupción y convoca a unos 400 testigos. El proceso judicial somete a juicio a 87 imputados por presuntos pagos ilegales a cambio de lucrativos contratos de obra pública.

El banquillo de los acusados reúne a empresarios como Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, junto a Aldo Roggio y Carlos Wagner. También enfrentan cargos penales Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.

La nómina procesal incluye al remisero Oscar Centeno, autor material de los escritos, a quien la Justicia procesa como miembro activo de la asociación ilícita. La investigación detalla cómo funcionaba el esquema de recaudación dentro de la estructura del Poder Ejecutivo Nacional.

El dato clave radica en el presunto cobro de dinero a empresas constructoras, de energía y de transporte para adjudicar licitaciones estatales. Los fiscales acusan a los exfuncionarios y empresarios por los delitos de asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento. (Agencia OPI Santa Cruz)