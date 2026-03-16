Cien empresarios pymes marchan al Congreso para advertir sobre el colapso del sector

- Publicidad -

Un bloque conformado por cien empresarios y dirigentes fabriles desembarcará este jueves a las 11 horas frente al Congreso Nacional. El objetivo formal apunta a entregar un diagnóstico sobre la parálisis manufacturera a los legisladores, aunque en la práctica la movilización expone la incapacidad del sector privado para absorber la actual caída de la actividad económica sin comprometer su estructura operativa.

La protesta institucional se gestó tras un cónclave virtual donde los fabricantes cruzaron datos operativos. Pese a las expectativas de estabilización, los números reales del sector chocan de frente contra el nulo acceso al financiamiento y la escalada incesante de los costos productivos.

El frente de reclamo agrupa a entidades de peso específico en la generación de empleo. La convocatoria moviliza a representantes de la Cámara de la Industria del Calzado, Industriales Pymes Argentinos, Fundación Pro Tejer, la Cámara de la Industria Marroquinera Argentina y la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

- Publicidad -

A este bloque se acoplaron la Unión Industrial de San Martín, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino y la Confederación PyME Argentina.

Sin embargo, el margen de maniobra legislativa es estrecho. Los empresarios redactan por estas horas un documento unificado con propuestas para blindar el tejido manufacturero, amparados en el argumento de que sus plantas concentran el grueso de la inversión y los puestos de trabajo en todo el país.

La apertura de un canal de diálogo institucional buscará forzar el diseño de herramientas de contingencia para la industria nacional, en un escenario donde el sostenimiento de las líneas de producción requerirá inyecciones reales de liquidez y no solo consenso político en las comisiones parlamentarias. (Agencia OPI Santa Cruz)