Cristina Kirchner acusó a Bonadio y Stornelli en el juicio

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La ex presidenta Cristina Kirchner tildó de práctica mafiosa a la investigación de la Causa Cuadernos. La ex mandataria cargó de manera directa contra el ex juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli durante su presentación judicial.

El TOF 7 escuchó las fuertes declaraciones de la líder política sobre la emblemática causa vialidad. Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli conducen este tribunal encargado de juzgar la obra pública.

De acuerdo a los datos analizados la acusada denunció un manejo criminal de la figura del arrepentido. Ella responsabilizó a Bonadio y Stornelli por direccionar el expediente y afirmó que la justicia acata órdenes políticas y económicas.

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La ex presidenta apuntó al armado de pruebas falsas con el único objetivo de lograr su detención. Ella repudió la presencia ininterrumpida de Carlos Stornelli como fiscal dentro de las oficinas del fuero federal porteño.

Un momento de máxima tensión ocurrió cuando el presidente del tribunal ofreció la palabra para contestar preguntas. La ex mandataria avisó que solo declarará cuando la justicia interrogue a Stornelli por las irregularidades que salpican a ese juzgado.

Las críticas de la ex presidenta alcanzaron a Mauricio Macri y al ministro de Economía Luis Caputo. Ella demandó una citación urgente para el ex mandatario por el escándalo de los parques eólicos y el préstamo del Fondo Monetario Internacional.

La imputada subrayó que el sistema judicial no registra ni una sola causa por aquel millonario endeudamiento. Ella garantizó que no formará parte de ese circo mediático hasta que los magistrados decidan investigar a los responsables financieros.

El descargo incluyó referencias directas a la relación con el empresario Lázaro Báez. Ella marcó la profunda incoherencia de quienes la acusan de beneficiar únicamente a Báez y simultáneamente la señalan como socia del resto del empresariado.

La líder del espacio exigió coherencia lógica a los funcionarios que ejercen el derecho a perseguir desde el Estado. Ella reconoció que podría morir presa bajo esta estructura judicial pero vaticinó el quiebre inminente de este modelo procesal.

Toda esta audiencia ocurrió como consecuencia del rechazo a los planteos de nulidad de las defensas. El ex ministro de Planificación Julio De Vido integró el grupo de imputados que cuestionó la dudosa veracidad de los testimonios aportados.

El expediente sumó además las quejas formales de Carlos Beraldi en su rol de abogado defensor de Cristina Kirchner. El representante legal advirtió sobre la manipulación de los cuadernos y denunció extorsiones sistemáticas contra los 31 imputados colaboradores. (Agencia OPI Santa Cruz)