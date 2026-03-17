El Gobierno confirmó el retiro inmediato de la OMS

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Lo cierto es que el Gobierno nacional pateó el tablero sanitario internacional. El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, confirmó este martes el alejamiento definitivo de Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

El funcionario eligió su cuenta personal en la red social X para anunciar la medida oficial. Y es que el país cumplió exactamente un año desde la presentación de la notificación formal ante los organismos diplomáticos competentes.

La Casa Rosada envió aquel documento el 17 de marzo de 2025 al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. El texto lo reconocía como depositario legal de la Constitución del organismo de salud.

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El dato clave radica en la estricta aplicación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Este marco normativo establece un plazo de gracia ineludible de doce meses para hacer efectivo el abandono de la entidad.

Ahora el Estado buscará alianzas mediante acuerdos bilaterales y regionales. El Poder Ejecutivo fundamenta esta decisión en la necesidad de blindar la soberanía nacional y mantener el control absoluto sobre las políticas sanitarias. (Agencia OPI Santa Cruz)