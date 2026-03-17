Fuerte caída del empleo privado en Santa Cruz

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Un informe basado en datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación da cuenta que a diciembre de 2025, Santa Cruz es una de las provincias que mayor caída del empleo privado registró.

Así lo indica el informe de la consultora Politikón Chaco quien da cuenta de la caída mensual del empleo privado en todo el país y el fuerte descenso que se registró en Santa Cruz con el impacto en la actividad petrolera.

Santa Cruz es la provincia con mayor caída donde desde noviembre de 2023 registró una merca del 16,2% del empleo privado, lo que implica la pérdida de 9.856 puestos de trabajo.

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La retracción del empleo registrado se concentra en la caída de la actividad hidrocarburífera convencional en los yacimientos del Golfo San Jorge y en el sector de la construcción.

A nivel nacional, el informe vuelve a marcar a la construcción como el sector más afectado, con una caída acumulada del 14,1% del empleo formal desde noviembre de 2023. (Agencia OPI Santa Cruz)