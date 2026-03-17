La crisis laboral destruye 242.000 empleos registrados y el 74 por ciento ajusta sus gastos diarios

- Publicidad -

Un total de 242.000 puestos de trabajo formales desaparecieron en el último cuatrimestre y barrieron con el discurso oficial de recuperación económica. El deterioro del consumo desplazó definitivamente la agenda pública desde el pizarrón de las metas fiscales hacia el impacto directo en el bolsillo ciudadano. Hoy, la frialdad de los datos indica que el 74% de la población aplica su propia motosierra doméstica y recorta gastos para sobrevivir al mes.

Los números elaborados por la consultora QSocial a través de su informe QMonitor, sustentados sobre una base empírica de 1.645 encuestas, exponen la fractura entre los despachos gubernamentales y la economía diaria. La percepción negativa de la situación del país trepó al 40% durante febrero de 2026 y sepultó a la evaluación positiva, que apenas sobrevive en un magro 19%.

El mapa del ajuste arroja indicadores alarmantes sobre la licuación de ingresos y la paralización del circuito comercial:

- Publicidad -

Un 51% de los ciudadanos encuestados carece totalmente de capacidad de ahorro .

. El 32% asegura que sus ingresos ya no logran cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda y salud.

de alimentación, vivienda y salud. La pobreza domina el ranking de problemas estructurales con un 27%, escoltada de cerca por la falta de trabajo con un 19%.

domina el ranking de problemas estructurales con un 27%, escoltada de cerca por la falta de trabajo con un 19%. El 54% asume un fracaso directo del Gobierno en el control de la inflación, contrastando abiertamente con el relato oficial.

El impacto industrial y la reacción en el ecosistema digital

El mercado laboral expone el sangrado que produce la combinación entre apertura de importaciones y el colapso de la demanda interna. El cierre definitivo de industrias emblemáticas, como la fábrica de neumáticos FATE, materializa las estadísticas de desempleo en la vía pública. Lejos de percibir un horizonte de reactivación, la sociedad audita la reforma laboral impulsada desde el Ejecutivo y la califica mayoritariamente como una salida barata para las empresas en crisis antes que como un motor de contratación.

Las métricas en redes sociales cuantifican el rechazo a la gestión de esta coyuntura. Las discusiones sobre el aumento de precios y el esquema importador generan un 51% de interacciones marcadas por la indignación y el enojo, asociadas a una desconexión social de las autoridades. Asimismo, el debate legislativo sobre el empleo inyecta otro 39% de emociones negativas en las plataformas digitales.

La erosión simultánea del empleo privado y el poder adquisitivo tensa las proyecciones a corto plazo y, según advierte el propio reporte técnico, coloca bajo riesgo inminente el límite de la paz social. (Agencia OPI Santa Cruz)