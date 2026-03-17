Patricia Bullrich acusó de saqueo estatal a Cristina Kirchner

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Patricia Bullrich disparó sin filtros contra Cristina Kirchner y la llamó señora presidiaria frente a miles de usuarios. La senadora nacional de La Libertad Avanza repudió las recientes quejas de la ex presidenta frente a la justicia federal de Comodoro Py.

La titular del bloque oficialista en la Cámara alta eligió la red social X para publicar su descargo este martes. La legisladora por la Capital Federal culpó a la ex mandataria de robar y saquear las finanzas del Estado de manera sistemática.

El listado de acusaciones incluyó el cobro de retornos por obras no ejecutadas y falsas contrataciones en sus hoteles privados. La dirigente sumó la creación de un mecanismo gubernamental para entregarle a Lázaro Báez el control de las tierras de la Patagonia.

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Toda esta controversia política estalló mientras la ex jefa de Estado comparecía ante el Tribunal Oral Federal 7. Los magistrados de ese juzgado investigan la trama de corrupción documentada paso a paso en la Causa Cuadernos.

De acuerdo a los datos analizados la ex presidenta acarrea ya una condena de seis años de prisión efectiva. La justicia determinó esta pena por las múltiples irregularidades probadas en el expediente central de la Causa Vialidad.

Las autoridades penitenciarias controlan a la dirigente bajo el régimen de prisión domiciliaria desde junio de 2025. El lugar de detención fijado por la ley es el departamento particular de la calle San José 1111 en el barrio de Constitución. (Agencia OPI Santa Cruz)