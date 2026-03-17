Presiones al periodismo en EEUU y agresiones a cronistas en Brasil

- Publicidad -

El ejercicio del periodismo enfrenta una escalada de presiones gubernamentales e intimidaciones a nivel internacional, con focos de conflicto en Estados Unidos y Brasil. En Norteamérica, el presentador Tucker Carlson denunció una persecución de agencias de inteligencia ante posibles cargos penales por sus comunicaciones internacionales, mientras que en Sudamérica las entidades de prensa exigen garantías de seguridad frente a las agresiones sufridas durante la cobertura de la internación del expresidente Jair Bolsonaro.

Las tensiones en territorio estadounidense escalaron cuando el expresentador de la cadena Fox News alertó mediante una publicación en la red social X sobre la intervención estatal de sus mensajes de texto. De acuerdo a la información difundida por Newsweek Argentina, Carlson rechazó las acusaciones y advirtió que la Agencia Central de Inteligencia prepara un informe destinado al Departamento de Justicia. El objetivo de este expediente sería imputarle el rol de agente de una potencia extranjera debido a sus conversaciones con ciudadanos de Irán.

Esta confrontación coincide con las medidas estudiadas por la Casa Blanca, que evalúa acciones punitivas como la retirada de acreditaciones a periodistas. Un medio digital de Barcelona señaló que la administración de Donald Trump busca posicionar una campaña militar contra Irán como un éxito frente a las elecciones de noviembre, el alto costo de vida y el repunte inflacionario derivado del precio del crudo. Sin embargo, la mayor parte de la prensa independiente cuestiona este relato oficial al indagar en las consecuencias económicas de un cierre del estrecho de Ormuz, el recuento de bajas estadounidenses en los combates y el bombardeo a una escuela de niñas.

- Publicidad -

De manera simultánea, la hostilidad hacia el trabajo de los reporteros se replicó en la capital brasileña. Asociaciones gremiales y entidades representativas del periodismo emitieron un pedido urgente de protección para los trabajadores de prensa asignados a la cobertura médica del líder ultraderechista Jair Bolsonaro. Según la agencia EFE, los comunicadores fueron blanco de amenazas, agresiones y maniobras de intimidación en las inmediaciones del hospital de Brasilia donde el exmandatario se encontraba ingresado. (Agencia OPI Santa Cruz)