Renunció la concejal Victoria Ojeda para asumir un cargo en el Poder Ejecutivo

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La concejal Victoria Ojeda (SER) renunció a su banca en el Concejo Deliberante de Río Gallegos para asumir un cargo en el Poder Ejecutivo Provincial.

La decisión de Ojeda la comunicó a través de las redes sociales y podría sumarse al equipo de trabajo del Jefe de Gabinete, Pedro Luxen.

“Hoy me toca tomar una decisión importante, de esas que no son fáciles, porque implican cerrar una etapa muy valiosa de mi vida” sostuvo la ex concejal y sostuvo que “ser concejal fue para mí un enorme honor. Me voy con aprendizajes y con la tranquilidad de haber dado todo de mí”.

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“Voy a seguir estando, como siempre, a disposición para trabajar, para escuchar y para hacer todo lo que esté a mi alcance” señaló Ojeda quien asumirá funciones en el gabinete provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)