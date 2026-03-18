Buscan fomentar productos locales en la oferta turística

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(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego buscará sumar productos locales a la oferta turística de quienes llegan a la isla en pos de favorecer la producción local.

Desde el Ministerio de Producción y Ambiente junto al Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) concretaron un encuentro con productores locales para fomentar la promoción de producción de alimentos y bebidas, servicios de apoyo al turismo, artesanías y juegos como parte de la oferta turística.

Así quedó evidenciado en la cuarta edición del Encuentro de Producción Fueguina para el Sector Turístico donde participaron más de 50 empresas del sector turístico para conocer los productos locales y regionales.

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De la propuesta fueron parte 26 emprendimientos fueguinos de los sectores de producción primaria, alimentos procesados y bebidas, entre otros para canalizar su producción y servicios a través de operadores turísticos, hoteles, agencias de viaje y restoranes.

El ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita sostuvo que “cada una de las empresas que participa refleja el trabajo, la innovación y el esfuerzo de las PyMEs y elaboradores fueguinos”.

El funcionario destacó que estos encuentros “son clave para que nuestros productores puedan ampliar sus canales de comercialización, consolidar sus proyectos y seguir generando valor agregado en la provincia”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)