El Gobierno impulsa cambios en las PASO y la Boleta Única

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El Gobierno nacional acelera las discusiones para enviar una nueva reforma electoral al Congreso. La administración central busca modificar las PASO e implementar la Boleta Única de Papel antes de la mitad del año 2026.

La Casa Rosada aprovecha este período sin elecciones nacionales para evitar trabas de calendario. Los estrategas oficiales avanzan con firmeza para sumar acuerdos con los sectores opositores.

Los funcionarios evalúan diversas alternativas para modificar o directamente eliminar las primarias obligatorias. Lo cierto es que diferentes espacios políticos cuestionan actualmente este mecanismo de votación por sus múltiples deficiencias.

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Y es que el Ejecutivo necesita negociar contrarreloj con los gobernadores y los líderes de cada bloque legislativo. La meta gubernamental apunta a reducir los altos costos operativos del sistema electoral y simplificar todo el proceso.

A la par, la gestión impulsa de manera contundente el modelo de la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Este mecanismo institucional ya tiene antecedentes exitosos en varias provincias y reemplaza al antiguo sistema de las boletas partidarias.

Las autoridades prometen mejorar la transparencia de los comicios y bloquear las irregularidades vinculadas a la provisión de papeletas. La iniciativa integra una agenda institucional mucho más amplia para instalar durante los próximos meses y lograr verdaderos cambios estructurales. (Agencia OPI Santa Cruz)