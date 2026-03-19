El dólar mayorista se sostiene debajo de los $1.400 pese al avance marginal de la jornada.

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$1.394,5 fue el cierre del tipo de cambio mayorista este jueves tras un avance marginal de $0,5. Con este movimiento, la cotización se posicionó a un 17,4% del techo de la banda cambiaria, el cual se ubicó en $1.637,01, marcando una distancia récord en lo que va de 2026.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los u$s590,5 millones, en una semana donde la divisa estadounidense retrocedió $5,5 acumulados. Por su parte, los contratos de dólar futuro mostraron variaciones leves, con una expectativa de mercado que sitúa la paridad en $1.406 para el cierre de marzo.

Presión sobre las reservas internacionales y la deuda externa

El esquema de intervención actual arroja las siguientes cifras técnicas:

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El Banco Nación (BNA) mantuvo la venta minorista en $1.415 .

mantuvo la venta minorista en . El dólar tarjeta o turista, con el recargo del 30%, se ubicó en $1.839,5 .

o turista, con el recargo del 30%, se ubicó en . En el mercado paralelo, el dólar blue descendió hasta los $1.430 .

descendió hasta los . Las cotizaciones financieras mostraron al MEP en $1.419,77 y al contado con liquidación (CCL) en $1.466,86.

Desde la implementación del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) ha logrado una compra promedio diaria de u$s67 millones. Sin embargo, esta acumulación nominal de divisas encuentra un techo crítico en los compromisos de pago de deuda y la evolución de los activos internacionales, factores que limitan el crecimiento real de las reservas.

Aunque la mayor oferta de divisas y la intervención oficial sostienen una estabilidad aparente, el equilibrio financiero es precario. La capacidad del BCRA para consolidar el stock de moneda extranjera sin disparar presiones inflacionarias será el dato determinante para los últimos diez días del mes. (Agencia OPI Santa Cruz)