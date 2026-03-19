El gobierno admitió un rojo fiscal de 226.168 millones en Tierra del Fuego

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(Ushuaia – OPI TdF) – El Ministro de Economía de Tierra del Fuego, Alejandro Barrozo, se presentó ante la Legislatura provincial para blanquear un escenario de asfixia financiera. Lo cierto es que el funcionario describió un cuadro que supera cualquier gacetilla optimista, con un déficit consolidado que ya perforó el techo de los $220.000 millones en lo que va del año.

El dato clave es que la administración fueguina no logra contener la sangría de recursos federales. Según se desprende de la información oficial, la coparticipación federal sufrió un retroceso interanual del 8,1%. Esta caída impacta directamente en la caja diaria que maneja el Ejecutivo provincial.

Los envíos de fondos nacionales cayeron en picada durante el último bimestre. Mientras que en febrero la provincia percibió $60.800 millones, las estimaciones para el mes de marzo sitúan esa cifra en apenas $55.600 millones.

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los números que maneja Alejandro Barrozo exponen un desfasaje estructural. El Estado provincial registra un déficit operativo mensual de $27.627 millones. El gobierno gasta sistemáticamente más de lo que recauda, profundizando la dependencia del auxilio financiero o el endeudamiento.

A este desequilibrio se suma el peso de la deuda flotante. Al 9 de marzo, los compromisos impagos con proveedores y contratistas estatales alcanzan los $127.709 millones. Esta cifra representa una carga que paraliza la cadena de pagos y resiente la prestación de servicios básicos.

Y es que el Ejecutivo ya agotó las herramientas de auxilio interno para tapar los baches. El informe ministerial confirma que la provincia utilizó cerca de $71.000 millones del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales. Esta maniobra contable eleva el rojo total de la gestión a $226.168 millones.

El panorama se agrava con la caída de la recaudación tributaria en Tierra del Fuego. La retracción de la actividad económica golpea los ingresos locales, dejando al Gobierno provincial con un margen de maniobra casi nulo. La gestión intenta aplicar recortes mientras la demanda social y los costos de salud aumentan.

El ministro anticipó a los legisladores que el Ejecutivo pedirá autorización para emitir Letras del Tesoro por un monto de hasta $14.000 millones.

Esta herramienta financiera está contemplada en el Presupuesto reconducido para 2025. El gobierno pretende utilizar estos fondos para afrontar la coyuntura inmediata, marcada por la paralización de la obra pública y la fuerte presión de los gremios estatales que exigen recomposiciones salariales urgentes.

La exposición en la Legislatura dejó a la vista las tensiones de una estructura estatal que no se ajusta a la realidad de sus ingresos. El desequilibrio fiscal obliga a la provincia a navegar un escenario de incertidumbre donde el endeudamiento parece ser la única respuesta oficial ante la falta de recursos genuinos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)