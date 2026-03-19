Salud confirma la preocupante escalada de sífilis en los registros provinciales

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(Ushuaia – Tierra del Fuego) – El Ministerio de Salud confirmó un incremento alarmante de las infecciones de transmisión sexual en Tierra del Fuego. Los registros oficiales de 2026 documentan 71 casos acumulados de sífilis en la provincia. El dato clave es que esta cifra supera el doble de los positivos anotados hace apenas cuatro semanas. Los datos analizados suman además 5 nuevos pacientes diagnosticados con VIH en el arranque del año.

La trama real indica que la situación sanitaria empeora rápidamente al revisar los papeles del Estado. El Boletín Epidemiológico Provincial detalla esta escalada en su edición de la semana epidemiológica 9. Este documento abarca el período del 1 al 7 de marzo de 2026 y el organismo provincial lo difundió el último martes. El informe desglosa los 71 contagios de sífilis de forma precisa.

Los profesionales sanitarios localizaron la gran mayoría de estos cuadros en Río Grande, sumando 45 positivos. Ushuaia le sigue en la estadística pública con 23 enfermos confirmados por los laboratorios locales. Finalmente, los agentes de salud de Tolhuin reportaron los 3 casos restantes.

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Lo cierto es que la curva de contagios demuestra una aceleración vertical al examinar el histórico reciente. El informe de la semana 6, que contempló del 1 al 8 de febrero, mostraba un total de 31 infecciones. En aquel momento, el sistema sanitario detectó 17 casos en Río Grande, 12 en Ushuaia y 2 en Tolhuin.

Las autoridades sanitarias sostienen la prevención de estas patologías mediante el uso correcto y permanente del preservativo, ya sea masculino o femenino. Los médicos recomiendan aplicar esta protección en todas las relaciones vaginales, anales y orales. Las campañas preventivas incluyen la vacunación contra el VPH y la Hepatitis B.

Los especialistas insisten en la realización de pruebas regulares para detectar cualquier infección a tiempo. Los equipos de salud promueven una comunicación abierta con cada pareja. También sugieren reducir el número de compañeros sexuales para achicar las probabilidades de contraer el virus o la bacteria. (Agencia OPI Tierra del Fuego)