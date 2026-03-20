ADEPA advierte sobre hostigamiento oficial a la prensa

- Publicidad -

En Buenos Aires, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó los datos de su informe semestral de Libertad de Prensa. El acto tuvo lugar durante la 190ª Junta de Directores de la organización. Daniel Dessein, responsable de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, leyó el documento ante los representantes de medios. El reporte confirma un clima de hostilidad creciente y agresiones directas contra los trabajadores de prensa en todo el país.

El texto identifica que el Presidente de la Nación y distintos dirigentes mantienen actitudes de menoscabo hacia la función periodística. De acuerdo a los datos analizados, se multiplicaron las detenciones, amenazas y episodios de intimidación en contextos de protesta. El informe también denuncia casos de censura judicial que impidieron la difusión de noticias de interés general. En diciembre la entidad ya había detectado presiones de la dirigencia deportiva contra periodistas del sector.

La creación de la Oficina de Respuesta Oficial figura como uno de los puntos más críticos del análisis técnico de ADEPA. La institución advirtió que este organismo busca establecer una dinámica acusatoria y de estigmatización contra la prensa profesional. El dato clave es que el gobierno nacional pretende asignar a esta oficina la tarea de imponer una verdad oficial. Sin embargo, la entidad sostiene que la pluralidad de medios es la única herramienta eficaz contra la desinformación.

- Publicidad -

Durante el último semestre se registraron restricciones sistemáticas al acceso a la información pública en diversas jurisdicciones. Los periodistas enfrentaron mecanismos de presión y hostigamiento que buscan condicionar la línea editorial de los medios de comunicación. Lo cierto es que el documento reclama un comportamiento republicano por parte de todas las autoridades públicas. ADEPA reafirmó que el diálogo institucional resulta fundamental para evitar el deterioro de la convivencia democrática.

Finalmente, el informe destaca que la sociedad es el único juez del desempeño y la credibilidad del periodismo profesional. Los ciudadanos determinan la relevancia de la información al contrastar las diversas fuentes disponibles en un ecosistema libre. La entidad ratificó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión frente a las presiones del poder político. Y es que la existencia de medios independientes garantiza que la población disponga de los datos necesarios para juzgar la gestión pública. (Agencia OPI Santa Cruz)