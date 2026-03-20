Anunciaron fecha de pago a jubilados

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La Caja de Previsión Social (CPS) informó que este viernes 20 de marzo se acreditarán los haberes a jubilados, pensionados y retirados de Santa Cruz.

El organismo provincial detalló que la medida “se enmarca en lo establecido por la Ley 3840, que regula el pago de beneficios previsionales en la provincia. Según esta normativa, los haberes deben abonarse de forma integral el día 24 de cada mes”.

“Para el caso eventual, de que la fecha del pago del beneficio fuera un día inhábil, se hará efectivo el día más próximo hábil anterior a la fecha establecida“, indica la norma.

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Además, se informó sobre las escalas salariales de marzo fueron aplicadas en distintos regímenes.

En el caso de la Municipalidad de Pico Truncado, se otorgó un aumento del 2,9%, mientras que para el sector SAMIC se aplicó un incremento del 10%.

Además, por liquidación complementaria correspondiente a marzo se destinará para Pico Truncado “la escala de febrero 2026 con un 2,9%, y para SAMIC se contemplaron las escalas de diciembre 2025 con un 2% y febrero 2026 con un 10%”. (Agencia OPI Santa Cruz)