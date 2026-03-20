ATE inicia protesta a la japonesa en Salud por nuevos despidos

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una medida de fuerza bajo la modalidad “a la japonesa” en la Superintendencia de Servicios de Salud. El gremio tomó esta decisión ante lo que consideran una nueva amenaza de despidos masivos dentro del organismo nacional.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó directamente contra el titular del área. De acuerdo a los datos analizados, el sindicato acusa a Claudio Stivelman, Superintendente del organismo, de generar una paralización intencional de la estructura administrativa.

Los trabajadores sostienen que la gestión de Claudio Stivelman busca vaciar el organismo mediante el ocultamiento sistemático de expedientes. Según se desprende de la información oficial, esta maniobra evitaría el control efectivo sobre las empresas de medicina prepaga.

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La asamblea realizada en la Sede Central determinó que el personal atenderá los reclamos en la misma puerta de entrada. Rodolfo Aguiar calificó el accionar oficial como una conducta delictiva que pone en riesgo el derecho a la vida de los pacientes. (Agencia OPI Santa Cruz)