Colegio de abogados de Ushuaia se suma a demanda contra la reforma laboral

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(Ushuaia – OPI TdF) – Al menos unas 30 agrupaciones de abogados de todo el país firmaron una demanda para que se dicte una medida cautelar contra la reforma laboral que determina el cobro en cuotas de los honorarios profesionales y la aplicación arbitraria del pago de costas en los juicios.

El Colegio Público de Abogados de Ushuaia se sumó a la presentación contra la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Las entidades que nuclean a los abogados impulsan una medida cautelar para impedir la aplicación de la ley que consideran genera un perjuicio en un caso concreto del derecho a defensa en juicio y contra el ejercicio de la profesión.

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Los colegios solicitaron, con el patrocinio del abogado Alberto Spota una medida cautelar autónoma para que se suspendan los artículos 20 y 227 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificada en febrero.

Además, sostienen que el texto de la norma “violenta los artículos 14 bis, 17, 18 y 75 de la Constitución Nacional”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)