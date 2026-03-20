La informalidad laboral alcanza el 43 por ciento y ya afecta a cuatro de cada diez trabajadores argentinos

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El Indec confirmó que el desempleo trepó al 7,5% en el último trimestre de 2025, lo que representa un incremento de un punto porcentual en la comparación interanual. Sin embargo, el dato más crítico para la estructura económica se encuentra en la informalidad laboral, que ya afecta al 43% de la masa trabajadora. Esto implica que más de 4 de cada 10 trabajadores carecen de cobertura bajo la legislación vigente, ya sea en términos fiscales, laborales o de seguridad social.

Este diagnóstico surge del relevamiento coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria para el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la UBA. El estudio técnico subraya que la fragilidad del sistema no es solo administrativa: el 32% de estos empleados informales reside en hogares pobres, mientras que un 27% adicional se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica inminente.

La precariedad estructural se ensaña con los extremos de la vida laboral

La brecha de irregularidad muestra su peor cara en los segmentos de menor edad. Los indicadores detallan que 7 de cada 10 trabajadores de entre 16 y 24 años son informales, lo que confirma las barreras de acceso al mercado de trabajo registrado para el primer empleo. Si bien en el tercer trimestre de 2025 la cifra en este grupo era del 67,4%, la tendencia se mantiene casi 24 puntos porcentuales por encima de la tasa global del país.

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Segmento 45 a 64 años : Registra la tasa de informalidad más baja del sistema con un 34,2% .

: Registra la más baja del sistema con un . Segmento 25 a 44 años : La irregularidad alcanza al 42,2% de los trabajadores.

: La irregularidad alcanza al de los trabajadores. Segmento 65 años y más: La desprotección vuelve a subir hasta el 57,8%, evidenciando la crisis de seguridad social al final de la carrera laboral.

La persistencia de estos números revela un estancamiento histórico. La actual tasa de informalidad es idéntica a la registrada en el segundo trimestre de 2008, lo que significa que el país lleva 17 años sin poder generar mecanismos eficaces de blanqueo laboral. En la comparación regional, Argentina se ubica en el cuarto puesto de precariedad dentro de una selección de nueve naciones de América Latina, solo superada por Chile, Brasil y Costa Rica. (Agencia OPI Santa Cruz)