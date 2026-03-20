Lula critica a Trump por ataques a Irán y advierte crisis petrolera

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán durante la apertura de la 17ª Caravana Federativa en San Pablo. Lula calificó la postura del mandatario estadounidense, Donald Trump, como la de alguien que se cree dueño del mundo y advirtió que la escalada bélica ya provocó que el barril de petróleo Brent escalara de 70 a cerca de 120 dólares. El mandatario brasileño enfatizó la necesidad de respetar la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial de las naciones para evitar que el conflicto internacional profundice la inflación global y afecte el precio de los combustibles.

En el plano diplomático, el jefe de Estado brasileño instó a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a convocar una reunión urgente para frenar los enfrentamientos. Lula recordó que dicho órgano fue creado en 1946 precisamente para evitar guerras y anunció que se encuentra redactando un artículo dirigido a los principales periódicos de los países con asiento permanente en el Consejo para exigir una reacción de los organismos multilaterales. Durante su discurso, rechazó que cualquier potencia pueda decidir unilateralmente sobre territorios extranjeros, mencionando casos como Groenlandia, el canal de Panamá, Cuba o Venezuela.

Respecto al impacto interno en la economía de Brasil, el Ejecutivo dispuso el despliegue de la Policía y organismos de defensa del consumidor para fiscalizar a distribuidoras y estaciones de servicio, especialmente en Sao Paulo. Lula da Silva aseguró que no permitirá que la guerra en Irán sea utilizada como pretexto por especuladores locales para aumentar precios de forma injustificada, afectando a transportistas y trabajadores que dependen del diésel. El mandatario señaló que el Gobierno federal ya adoptó medidas tributarias y de apoyo a importadores para contener el encarecimiento de productos básicos como el arroz, el frijol y la lechuga ante la crisis externa.

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Finalmente, el presidente brasileño propuso a los gobernadores estatales una exención del Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) para frenar nuevos aumentos en los combustibles, comprometiendo la devolución de la mitad de esa exención por parte del Gobierno federal. Lula advirtió que actuará con rigor contra quienes busquen lucrar indebidamente con la situación internacional y calificó de abusivos los reajustes detectados en el etanol y la gasolina. La administración central reafirmó su postura de impedir que el costo del conflicto bélico sea transferido a los ciudadanos y sectores productivos del país. (Agencia OPI Santa Cruz)