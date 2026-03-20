Nación envió un adelanto financiero de $ 100 mil millones a Santa Cruz

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(Río Gallegos) – El gobierno nacional autorizó un desembolso de 100 mil millones de pesos destinados a la provincia de Santa Cruz para hacer frente a compromisos salariales y jubilatorios para los próximos meses.

Así lo anunció el ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes quien sostuvo que el adelanto financiero está destinado a cubrir compromisos inmediatos, principalmente el pago de haberes para trabajadores activos y jubilados.

Ante la crítica situación fiscal, el gobierno provincial gestionó el adelanto ante el Ministerio de Economía de la Nación y la medida fue confirmada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el Ministro del Interior, Diego Santilli.

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Este desembolso de carácter extraordinario será reintegrado “con recursos provinciales dentro del mismo ejercicio fiscal”.

Verbes indicó que la devolución de los fondos no afecta “en lo más mínimo la coparticipación municipal. Es una herramienta que nos permite cumplir en tiempo y forma con jubilados y trabajadores activos”.

El Gobierno provincial busca “llevar tranquilidad a las intendencias en un contexto económico complejo, marcado por la caída de ingresos y mayores exigencias de gasto”.

Verbes explicó que “este tipo de gestiones forman parte de una administración a diario, orientada a garantizar la continuidad de servicios esenciales como salud, educación y seguridad”.

“La instrucción del gobernador es ordenar las cuentas, porque eso se traduce directamente en insumos y atención en hospitales”, señaló el ministro.

El titular de la cartera económica recordó que el presupuesto 2026 cuenta con un déficit proyectado que “ronda los $339.000 millones, la administración provincial enfrenta el desafío de optimizar cada peso disponible”.

Además, reiteró que el gobierno que conduce Claudio Vidal insistirá con “la necesidad de avanzar con la Ley de Emergencia para contar con mayores herramientas de gestión”.

“Esta norma permitiría reorganizar prioridades y dotar de mayor previsibilidad al manejo de los recursos públicos”, añadió.

La medida fue oficializada a través del Decreto 161/2026, publicado en el Boletín Oficial, y prevé que los fondos se transfieran durante este mes de marzo.

El gobierno de Javier Milei habilitó el envío de fondos a través de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía.

El esquema de devolución establece que “el anticipo deberá reintegrarse dentro del mismo ejercicio fiscal en que se otorga (el presente año 2026). Para ello, se dispuso que el repago se realice mediante retenciones sobre los recursos que le corresponden a Santa Cruz por el régimen de coparticipación federal”.

El monto anticipado devengará intereses y que la tasa definida es una Tasa Fija Nominal Anual del 15%. (Agencia OPI Santa Cruz)