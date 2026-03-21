Habrá corte de energía programado en barrios de Río Gallegos

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La empresa Servicios Públicos S.E informó que este sábado 21 de marzo se realizará de 08.00 a 14.00 horas un corte programado de energía eléctrica que afectará a varios barrios de la ciudad de Río Gallegos.

La interrupción parcial del suministro eléctrico se realizará con la finalidad de “optimizar el servicio mediante trabajos de mantenimiento sobre la línea 13,2 kV, que incluyen el reemplazo de aisladores y retensado de línea”.

Los sectores afectados corresponden algunas zonas del Barrio San Benito, Barrio Los Lolos, Barrio Arrabales, Barrio Consejo Agrario, Avenida Asturias y alrededores, calle Boris Gos, calle Simona Poveda y zonas aledañas. (Agencia OPI Santa Cruz)