Lanzan conectividad aérea en el área central de Chubut

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(OPI Chubut) – Desde este sábado 21 de marzo se iniciará la conectividad aérea dentro de la provincia de Chubut que no cuenta con vuelos comerciales.

La conectividad la realizará la empresa CrossWind – Soluciones Aeronáuticas y permitirá además generar un vínculo con el turismo en toda la región.

El objetivo será reducir las distancias “dentro de una provincia extensa, potenciando el desarrollo turístico, productivo y social de la región”.

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La firma CrossWind está integrada por “un grupo de pilotos formados en la Patagonia, con una fuerte vocación por aportar al crecimiento local. Con inversión propia y en total colaboración con el Aeroclub Trelew, se logró la construcción de un Hangar e instalaciones para el desarrollo de un servicio que permitirá realizar vuelos regionales conectando distintos puntos del valle y la costa, único en la Zona”.

La base aérea será el histórico del Aeroclub Trelew, institución fundada en 1938, que “ha sido clave en la formación de pilotos y en el desarrollo de la aviación en la región”. (Agencia OPI Chubut)