Fallas en el suministro de gas provocaron un corte total en Ushuaia

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(Ushuaia – TdF) – El colapso eléctrico afectó a la totalidad de Ushuaia, durante las últimas horas. La Dirección Provincial de Energía (DPE) señaló a la empresa Camuzzi Gas del Sur como la responsable directa del evento.

Lo cierto es que una abrupta caída en la presión de gas que alimenta la central de generación paralizó los equipos. Según se desprende de la información oficial, el sistema de seguridad detectó la anomalía de forma inmediata.

Esta deficiencia en el suministro de combustible activó los sensores de protección de todos los grupos generadores. La usina interrumpió la producción para evitar daños estructurales irreparables en su maquinaria.

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La Dirección Provincial de Energía (DPE) calificó la situación como un factor ajeno a su gestión operativa. Las autoridades mantuvieron comunicaciones constantes con Camuzzi Gas del Sur para determinar el origen del problema técnico.

“Producto de una abrupta caída en la presión de gas se activaron los sensores de seguridad de todos los equipos“, explicaron desde el organismo estatal. El dato clave es que el incidente derivó en un apagón generalizado en Ushuaia.

Una vez que la empresa Camuzzi Gas del Sur estabilizó los niveles de presión, la usina inició el protocolo de arranque. Los técnicos de la DPE incrementaron la carga de los equipos generadores de manera progresiva.

Y es que la recuperación del sistema eléctrico requiere un proceso paulatino para evitar nuevos fallos por demanda excesiva. Los operarios restablecieron la provisión del servicio por zonas de acuerdo a la capacidad disponible en cada etapa.

Finalmente, la Dirección Provincial de Energía (DPE) confirmó la normalización total de la prestación en la capital fueguina. La central eléctrica retomó su funcionamiento habitual una vez solucionado el inconveniente externo de abastecimiento. (Agencia OPI Tierra del Fuego)