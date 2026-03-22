Victoria Tolosa Paz exige reformar la justicia y la economía

- Publicidad -

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz propuso conformar una gran coalición opositora para frenar las políticas del gobierno de Javier Milei. La legisladora de Unión por la Patria (UxP) alertó sobre una destrucción absoluta del aparato productivo de la Argentina. De acuerdo a los datos analizados el estado necesita recuperar urgentemente su orden macroeconómico.

Y es que la dirigente brindó declaraciones a la emisora Splendid AM 990 para detallar su plan estratégico. El dato clave del proyecto radica en abandonar los personalismos y agrupar a los referentes bajo un esquema de ideas compartidas. La representante legislativa describió el plan oficialista como un verdadero industricidio planificado desde el ejecutivo.

Lo cierto es que el nuevo espacio político exige incorporar un fuerte contenido federal para representar a cada región productiva. La ex funcionaria descartó conformar una simple alianza electoralista y pidió modificar radicalmente el rumbo administrativo. La dirigencia justicialista ya organiza mesas y reuniones para establecer los principios básicos del futuro acuerdo partidario.

- Publicidad -

La diputada remarcó la necesidad de implementar un tipo de cambio competitivo y fortalecer el esquema de empleo registrado. Además señaló sectores estratégicos ineludibles como la agroindustria, la energía y la minería. El plan de la oposición incluye potenciar los yacimientos de Vaca Muerta, la extracción de litio y las energías renovables.

La referente peronista esquivó las críticas internas. La estrategia apunta a integrar dirigentes que hace cuatro años resultaban totalmente impensados dentro de la estructura peronista. El debate político buscará resolver urgencias estructurales como el endeudamiento externo y el sistema tributario.

Sin embargo la representante política apuntó fuertemente contra el sistema judicial y los tribunales federales. La legisladora pidió diseñar un esquema de justicia moderno pensado para los próximos 30 años. El escenario actual expone una severa degradación institucional que alarma profundamente a las autoridades del parlamento.

El dato clave final giró en torno a la situación procesal de la ex presidenta Cristina Kirchner. La integrante de la cámara baja evitó opinar sobre un posible indulto presidencial para la ex mandataria. La funcionaria prefiere evadir la coyuntura para concentrar sus esfuerzos en una reforma judicial verdaderamente transversal. (Agencia OPI Santa Cruz)