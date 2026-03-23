Agrupaciones Políticas de Chubut deben reempadronarse

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(OPI Chubut) – Referentes de agrupaciones políticas provinciales se reunieron con el Secretario Electoral Permanente de Chubut, Alejandro Tullio para evaluar cómo será el procedimiento de reempadronamiento que deben cumplir los partidos políticos según la ley Orgánica que los rige.

El encuentro informativo se llevó adelante con los apoderados con el objetivo de comunicar y explicar la modalidad de control de la actividad partidaria y de los procesos electorales.

Allí se les hizo entrega de un memorando sobre el proceso de reempadronamiento obligatorio dispuesto por la Resolución SEP N° I-02/2026, dictada en el marco de la implementación de la Ley XII N° 23 — Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

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Este procedimiento es para avanzar en la regularización institucional y administrativo de carácter obligatorio que les permite contar con la personería jurídico-política, y el acceso a los recursos del Fondo Partidario Permanente.

Además, se informó que la Secretaría Electoral Permanente brindará asistencia técnica gratuita para “la confección y carga de la documentación con el propósito de minimizar el peso administrativo sobre las agrupaciones políticas, digitalizando la totalidad del procedimiento a través del Portal Electoral”.

Los partidos políticos deberán inscribirse entre el 1°y el 15 de abril próximo. (Agencia OPI Chubut)