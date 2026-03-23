El desplome del 8,4% en las ventas de ropa liquida la rentabilidad de las empresas textiles

- Publicidad -

Un retroceso promedio del 8,4% interanual en las ventas de indumentaria marcó el ritmo del primer bimestre de 2026, dejando a los comerciantes en una posición de vulnerabilidad extrema frente a la caída del consumo. La parálisis de la demanda, que hoy afecta a 8 de cada 10 empresas, se consolida como el principal factor de erosión financiera para el sector productivo nacional.

Según el último relevamiento de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), el 63% de las firmas sufrió una disminución neta en su facturación. Apenas un 30% de las unidades de negocios logró sostener algún tipo de incremento, evidenciando una brecha que se profundiza mes a mes.

Crisis de liquidez y ruptura de la cadena de pagos

La imposibilidad de trasladar los costos operativos a los precios finales ha generado un cuello de botella financiero. El informe técnico precisa que el 50% de las empresas no pudo realizar ningún ajuste de precios, mientras que un 43% apenas logró trasladar menos de la mitad de sus incrementos de costos, absorbiendo la diferencia contra su propio capital de trabajo.

- Publicidad -

El Stock de mercadería invendida alcanzó un nivel excesivo en la mitad de las compañías relevadas, la cifra más alta en 18 meses.

de mercadería invendida alcanzó un nivel excesivo en la mitad de las compañías relevadas, la cifra más alta en 18 meses. La Cadena de pagos muestra signos de agotamiento, con un 60% de las firmas reportando atrasos en sus compromisos financieros.

muestra signos de agotamiento, con un 60% de las firmas reportando atrasos en sus compromisos financieros. Solo el 21% de las empresas se mantiene al día con sus obligaciones, una caída drástica frente al 40% registrado el bimestre anterior.

El ajuste ya golpea de forma directa al mercado laboral. Los despidos representan actualmente el 21% de las decisiones de personal tomadas por las industrias, lo que implica un salto de 7 puntos porcentuales en comparación con el cierre del año pasado. A este escenario se suma que un 25% de las vacantes generadas por renuncias no están siendo cubiertas por las administraciones.

La proyección para el corto plazo es de un pesimismo absoluto. Con un 60% de los empresarios proyectando que la actividad se mantendrá estancada y un aumento de las expectativas “muy malas”, la industria textil argentina enfrenta un escenario de recesión estructural sin señales claras de recuperación en el horizonte cercano. (Agencia OPI Santa Cruz)