Torres anticipó novedades del reclamo por fondos jubilatorios

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(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anticipó este lunes que en los próximos días habrá novedades sobre el reclamo de una deuda millonaria que la provincia mantiene ante la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y cuya definición está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Así lo sostuvo Torres durante un encuentro con centros de jubilados de Rawson y Trelew para anunciar obras.

Según el mandatario provincial “habrá buenas noticias” en relación con el histórico reclamo por la deuda millonaria que Anses mantiene con la caja previsional de la provincia, superior a los 50 mil millones de pesos.

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“No estamos hablando de fondos del Gobierno provincial, sino de recursos que pertenecen a los jubilados de Chubut. Es un reclamo que durante muchos años no se hizo, y sobre el cual creemos que esta semana podría haber novedades positivas” remarcó Torres.

El gobernador añadió que la deuda que mantiene Anses “se arrastra desde hace muchísimos años, durante los cuales hubo gestiones que desistieron de reclamar para quedar bien con los gobiernos de turno. Logramos que la Justicia nos habilite a presentar las pruebas que demuestran que a nuestros jubilados los vienen perjudicando desde hace mucho tiempo”. (Agencia OPI Chubut)