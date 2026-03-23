Trump suspende ataques contra infraestructura de Irán

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la suspensión temporal de las operaciones militares dirigidas contra la infraestructura energética de Irán por un plazo de cinco días. La medida responde a lo que la administración estadounidense califica como conversaciones profundas y constructivas mantenidas en las últimas 48 horas para desactivar las hostilidades en el Golfo. Sin embargo, el gobierno de Irán desmintió formalmente cualquier tipo de contacto directo o mediado con Washington, contradiciendo la versión de la Casa Blanca sobre el avance de una resolución completa del conflicto en Medio Oriente. El aplazamiento de la ofensiva, comunicado a través de la red Truth Social, está condicionado a la continuidad de estos supuestos diálogos mientras el Departamento de Guerra mantiene la vigilancia sobre los activos estratégicos iraníes.

Esta tregua técnica surge tras el vencimiento de un ultimátum de 48 horas emitido por el gobierno de Trump, el cual exigía la reapertura total del estrecho de Hormuz bajo amenaza de aniquilar las centrales eléctricas iraníes. La tensión escaló luego de que Teherán restringiera el tránsito por este corredor vital en respuesta a ataques aéreos previos de Estados Unidos e Israel contra sus instalaciones nucleares y militares. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que cualquier agresión contra su territorio convertiría a toda la infraestructura petrolera regional en objetivos legítimos, lo que provocaría una destrucción irreversible y un alza prolongada en los precios internacionales del crudo como consecuencia de las represalias coordinadas.

El estrecho de Hormuz funciona como un punto crítico por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Un enfrentamiento directo en esta zona no solo afectaría los mercados globales, sino que pondría en riesgo la subsistencia de millones de personas debido a la dependencia de plantas desalinizadoras que proveen el 70% del agua potable en países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades militares de Irán, representadas por el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, confirmaron que sus planes de contingencia incluyen ataques sistemáticos contra redes de tecnología de la información y sistemas de distribución de agua y alimentos si sus propias plantas de energía son alcanzadas por bombardeos.

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A pesar de la narrativa de optimismo difundida por Trump, la falta de canales formales de comunicación dificulta una salida diplomática estable en el corto plazo. Mientras asesores de la Casa Blanca como Steve Witkoff y Jared Kushner inician gestiones internas sobre posibles marcos para la posguerra, los líderes iraníes condicionan cualquier acercamiento real al cese definitivo de las agresiones militares. Los próximos cinco días definirán si la postergación de los ataques contra la infraestructura civil y energética abre una ventana de negociación genuina o si representa un reacomodamiento táctico antes de una guerra regional de mayor envergadura con impactos humanitarios y ambientales de alcance global. (Agencia OPI Santa Cruz)