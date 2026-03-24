Asesinan de dos balazos a un joven de 19 años en Trelew

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(Trelew – OPI Chubut). Un joven de 19 años fue asesinado este martes a la madrugada en el barrio Planta de Gas de Trelew.

La víctima identificada con las iniciales D.R recibió dos disparos de arma de fuego y los vecinos del sector alertaron a la policía tras escuchar varias detonaciones.

Al llegar al lugar, efectivos de la policía de Chubut encontraron el cuerpo sin vida del joven sobre la avenida Colón.

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“El cuerpo tenía dos impactos de arma de fuego, lo que indicaría que los disparos se realizaron a corta distancia” indicaron desde la fuerza de seguridad.

Según las primeras investigaciones indican que se produjo una pelea previa antes del ataque que recibió el joven.

Personal de Criminalística inició los peritajes para dar con el autor del homicidio. (Agencia OPI Chubut)