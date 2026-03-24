Marchas masivas en todo el país a 50 años del 24 de marzo

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Miles de personas marcharon hoy a Plaza de Mayo para conmemorar los 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976. Los Organismos de Derechos Humanos leyeron un documento conjunto donde aseguraron que los desaparecidos son 30 mil. El texto exigió información precisa a los militares sobre el destino de las víctimas.

Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel lideraron la convocatoria en el centro porteño. Las movilizaciones se replicaron en las principales capitales provinciales por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Los organizadores calificaron el accionar estatal de la última dictadura como un genocidio probado.

El documento oficial denunció el funcionamiento de 800 centros clandestinos y el robo sistemático de bebés. La mayoría de los detenidos sufrieron torturas y fusilamientos según detallaron los referentes en el escenario. También recordaron que la militancia de los desaparecidos buscaba una sociedad sin opresión ni explotación.

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La multitud abucheó a Javier Milei y Victoria Villarruel durante la lectura de los párrafos políticos. Los manifestantes gritaron consignas contra el Gobierno mientras los oradores criticaban el modelo económico vigente. Los organismos cerraron el acto afirmando que la desaparición forzada no es un tema del pasado.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó hoy al presidente Javier Milei por su visión sobre el golpe militar y señaló que el Gobierno “está en otro mundo, en otro lugar” y “quizás pronto este entre rejas”. (Agencia OPI Santa Cruz)