Por decreto Chubut aumentó un 3% los salarios de estatales para el mes de marzo

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(OPI Chubut) – El Gobierno de Chubut dispuso un aumento salarial del 3% para los trabajadores de la administración pública provincial mediante un decreto que impactará en los salarios de marzo.

La medida adoptada por la administración que conduce el gobernador Ignacio Torres alcanza a “todos los convenios y escalafones vigentes, con el objetivo de garantizar la actualización uniforme” de los sueldos básicos durante el mes de marzo.

El incremento se aplicará sobre “los valores índices o básicos testigos correspondientes a cada convenio o régimen laboral, en el marco de las políticas salariales que lleva adelante el Poder Ejecutivo provincial”.

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Ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos sectoriales, la suba por decreto se enmarca en las medidas otorgadas por la Constitución de Chubut y la normativa vigente para definir políticas salariales dentro de la administración pública.

La norma se fundamenta en que la administración provincial “busca continuar con la recomposición de los haberes de los agentes estatales, en función de la administración de los recursos públicos” y tendrá el mismo impacto del 3% ofrecido al sector docente para el mes de marzo de 2026. (Agencia OPI Chubut)