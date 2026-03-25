Manuel Adorni defiende su patrimonio y los vuelos privados

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El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió este miércoles la evolución de su patrimonio y justificó el uso de un avión privado para sus vacaciones familiares en Punta del Este. Durante su habitual conferencia de prensa, el funcionario rechazó las sospechas por presunta malversación de fondos y aseguró que puso toda la información requerida a disposición de la Justicia y los organismos de control.

La polémica envuelve viajes realizados a Nueva York junto a su esposa y traslados en jets privados hacia territorio uruguayo. El ministro sostuvo que construyó sus bienes antes de ingresar a la gestión pública y remarcó que la administración actual sostiene una vara ética superior a los gobiernos precedentes.

Adorni lanzó duras críticas contra quienes cuestionan su conducta y afirmó que no aceptará lecciones de ética de sectores que viven del Estado o que participaron del robo de un PBI. El funcionario recordó el episodio del exsecretario de Obras Públicas que arrojó bolsos con dinero y armas para establecer un contraste con la transparencia que, según afirma, rige en el esquema actual.

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Respecto a las versiones sobre su situación habitacional y administrativa, el funcionario detalló los siguientes puntos:

Residencia actual: confirmó que continúa viviendo en el barrio de Caballito y negó cualquier mudanza a una propiedad en Martínez .

y negó cualquier mudanza a una propiedad en . Patrimonio: ratificó que posee todos sus bienes declarados en los organismos pertinentes, aunque reconoció demoras administrativas en las presentaciones.

Causas penales: evitó profundizar en detalles técnicos de los expedientes para no interferir en las investigaciones judiciales en curso.

La Justicia investiga el viaje en jet privado a Punta del Este por presunta malversación de fondos públicos. Adorni calificó el traslado como un asunto estrictamente familiar y personal que no requiere explicaciones adicionales. Además, el vocero cuestionó el “tupé” de los medios de comunicación por difundir imágenes de sus hijos menores de edad durante el receso vacacional.

El Jefe de Gabinete calificó las denuncias y los datos sobre su supuesta casa en Martínez como una operación política y mediática diseñada para dañar al Gobierno. Según su visión, este ataque forma parte de una serie de agresiones constantes contra los funcionarios del gabinete nacional.

Sobre su continuidad en el cargo, el funcionario descartó que el presidente Javier Milei solicite su renuncia. Los ministros mantienen sus cargos a disposición del mandatario de forma permanente desde el inicio de la gestión. Adorni aseguró que cada integrante del equipo abandonará su puesto sin objeciones cuando el Ejecutivo lo considere necesario.

El Poder Ejecutivo enviará próximamente un nuevo paquete legislativo al Congreso de la Nación. El articulado impulsa nuevas normas sobre el derecho a la propiedad privada y modificaciones técnicas a la Ley de Glaciares. El proyecto contempla también mecanismos de protección del medio ambiente frente a incendios forestales y rurales en todo el territorio. (Agencia OPI Santa Cruz)