Memoria: todos recuerdan a los desaparecidos de la dictadura, pero Santa Cruz tiene 14 desaparecidos en democracia y el gobierno y la oposición, de eso, no hablan

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Cada 24 de marzo, además del recordatorio obligado de la llegada de la dictadura al país que perduró hasta 1982, especialmente el peronismo/kirchnerismo y básicamente la izquierda vernácula, sostiene el relato de “los 30 mil desaparecidos” alrededor de lo cual han enarbolado un relato “ideológico” falaz que ahora no quiero tratar, pero si deseo observar que mientras a nivel provincial se acumulan discursos reivindicativos de los DDHH y resuena la preocupación de las autoridades del gobierno por aquellas desapariciones de hace 50 años, hoy en nuestra provincia tenemos 14 desaparecidos y con un agravante: son desaparecidos en democracia.

Según los registros oficiales del SIRPEX (Sistema de Registro de Personas Extraviadas) que consultamos para establecer nuestra investigación, actualmente en Santa Cruz existen al menos 14 casos con búsqueda activa, muchos de los cuales se concentran en Río Gallegos, Caleta Olivia y en menor medida en localidades del interior, que permanecen sin resolver (solo) en los últimos 4 años (2022-2026) contando los emblemáticos que proceden de mucho antes.

Río Gallegos

- Publicidad -

Nuestra ciudad es uno de los focos con mayor cantidad de búsquedas vigentes, incluyendo casos que llevan años sin una sola pista firme.

Marcela López Frey (61 años) figura desaparecida el 22 de mayo de 2021. Es quizás el caso más resonante de la ciudad. Fue vista por última vez caminando por la costanera local. A pesar de rastrillajes y peritajes privados, su paradero sigue siendo un misterio total.

Micaela Elizabeth Rain Barrios (24 años), desaparecida el 5 de diciembre de 2024. Fue vista por última vez cuando salía de su lugar de trabajo.

Lorena Cristina Bustos (52 años) desaparecida el 27 de abril de 2025. Se ausentó de su domicilio y no se volvió a tener contacto con ella.

Melina Violeta Coria (15 años) desaparecida el 23 de marzo de 2025.

Gabriel Darío Mileca (42 años) desaparecido el 10 de enero de 2026 tras retirarse de un centro de salud mental en la ciudad.

Ludmila Milagros Otrino (16 años) reportada como desaparecida en julio de 2025.

Caleta Olivia

En la ciudad del norte santacruceño, los casos suelen estar vinculados a jóvenes y situaciones de vulnerabilidad social.

Mario García (50 años) desaparecido el 8 de diciembre de 2025. Recientemente (marzo 2026), el hallazgo de restos humanos en la ciudad ha generado sospechas de que podrían pertenecerle, aunque la justicia mantiene el secreto de sumario.

Iván Valentín Alejos (17 años) desaparecido el 21 de febrero de 2025.

Lautaro Castro caso activo de desaparición desde mayo de 2025.

Lucas Miranda (17 años) reportado como desaparecido el 6 de mayo de 2025.

Otras localidades con desapariciones

Nayelly Luján García (15 años) desaparecido en Pico Truncado el 23 de octubre de 2025

Julio Rubén Galeano (36 años) reportado desaparecido en Las Heras el 5 de noviembre de 2021

Alejandro Mauricio Herrera (27 años) desaparecido en Río Turbio el 25 de junio de 2022

Diego Manuel Segovia (31años) desaparecido en Puerto Santa Cruz el 19 de diciembre de 2025

Guillermo Gerónimo (41 años) desaparecido en Puerto San Juliánel 5 de enero de 2026

Muchos de estos casos comparten un patrón común de falta de respuestas judiciales rápidas, lo que genera protestas recurrentes de familiares, en particular, los casos de personas que se retiran de centros de salud mental (como Mileca o Gerónimo) han puesto bajo la lupa los protocolos de contención sanitaria en la provincia. En otros actúa fuertemente la ineficiencia policial y/o judicial y el caso paradigmático es el de Marcela López.

Desapariciones

Si este informe fuera en video, le habría colocado como banda musical de fondo la canción de Rubén Blades “Desapariciones” del año 1980, que si bien trata de los desaparecidos en América Latina bajo las dictaduras de los ´70/80 (pero caben a las actuales como Venezuela y Cuba) es una referencia cruda y concreta a la falta de justicia en un país o en una provincia, donde 14 casos (reportados al SIRPEX sola y oficialmente) de personas desaparecidas en Santa Cruz, no generan el levantamiento de una sola voz oficial se para recordarlos, como sí se hace con aquellos que desaparecieron en una dictadura militar de hace 5 décadas.

Éstas desapariciones que mencionamos aquí son varias veces más importantes y graves, porque ocurren actualmente, bajo gobiernos de la democracia y corresponden a personas civiles, vecinos nuestros que de un día para otro no están más, nadie sabe dónde cómo y a quién buscar y solo pasan a integrar una simple y fría lista de personas sin paradero, sin que las mismas autoridades que hacen sentidos discursos rasgándose las vestiduras por lo que hicieron las dictaduras, reparen, recuerden u oculten que en su haber tienen al menos 14 desaparecidos en Santa Cruz, casos que permanecen sin ninguna respuesta de parte del Estado y especialmente de la Justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)