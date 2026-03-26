Comodoro Rivadavia tendrá nuevo concesionario de transporte público

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(OPI Chubut) – La Municipalidad de Comodoro Rivadavia adjudicó el servicio de transporte público a un nuevo concesionario que operará durante los próximos 10 años.

Así lo informó el intendente Othar Macharashvili sobre la adjudicación de la empresa MR SRL tras el análisis que produjo la Comisión de Preadjudicación, con fecha 13 de marzo.

El jefe comunal señaló que la decisión “se funda en criterios de equidad operativa y eficiencia económica”.

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“La adjudicación resulta idónea, necesaria y equilibrada respecto del interés público comprometido” aseguró Macharashvili quien consideró que “el servicio público de transporte urbano reviste carácter esencial y estructural para el funcionamiento de la ciudad, constituyendo un instrumento fundamental para el ejercicio de derechos básicos de la población, tales como el acceso al trabajo, la educación, la salud, la integración social y la movilidad urbana”.

“Sobre la base del kilómetro recorrido y del kilometraje programado como unidades operativas del sistema, la oferta elegida es la más conveniente, también si se toma en cuenta el costo kilométrico correspondiente”, indicó el intendente.

La empresa dará continuidad a todos los choferes y se prevé que el servicio cuente entre 90 a 120 unidades nuevas. (Agencia OPI Chubut)