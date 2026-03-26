Diputados fueguinos inician período legislativo

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(OPI TdF) – La Cámara de Diputados de Tierra del Fuego tendrá la primera sesión ordinaria del año el próximo viernes 27 de marzo dando inicio al año legislativo.

Se prevé que este año la Legislatura fueguina tenga mayor actividad que durante 2025, donde hubo poco movimiento parlamentario por las medidas de fuerza de trabajadores legislativos y la falta de acuerdos políticos entre las bancadas.

El viernes se prevé que la sesión ordinaria inicie a las 11 horas donde se tratará la adhesión a la Ley Nacional N°27.696, vinculada al abordaje integral de las víctimas de violencia de género.

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También se prorrogará la vigencia de la ley provincial N°1.545, normativa que contempla la excepción del pago de cánones en los trámites relacionados con permisos de investigación. (Agencia OPI Tierra del Fuego)