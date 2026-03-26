El piloto que trasladó a Manuel Adorni señaló al periodista Marcelo Grandio por el pago del avión

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El testigo Agustín Issin declaró ante el juez Ariel Lijo que el exintegrante de la TV Pública costeó el traslado privado del Jefe de Gabinete desde Punta del Este.

Agustín Issin, piloto de 46 años, declaró este jueves 26 de marzo en los tribunales de Comodoro Py que el periodista Marcelo Grandio pagó el vuelo privado de Manuel Adorni. El testimonio ante el juez federal Ariel Lijo incorporó datos precisos sobre la facturación del traslado que el Jefe de Gabinete realizó junto a su familia desde Punta del Este. La Justicia analiza ahora si el desembolso de fondos por parte del comunicador de la TV Pública configura el delito de dádivas o un intercambio de favores vinculados a la gestión estatal.

El expediente judicial detalla que el testigo compró el paquete de vuelos el 9 de febrero. Durante la audiencia, Issin ratificó que la factura del servicio aéreo recayó sobre Grandio, quien mantiene una relación de amistad de larga data con el funcionario nacional. El magistrado busca determinar la ruta del dinero y la motivación detrás del pago de un servicio de lujo para un integrante del Poder Ejecutivo.

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Los investigadores centraron su atención en el vínculo laboral de Grandio con la TV Pública, medio del cual se desvinculó recientemente. La declaración de Issin ratificó que la logística del traslado privado no contó con financiamiento público directo, sino con el aporte de un particular que ocupaba un cargo dentro de la estructura mediática que depende, jerárquicamente, de la Jefatura de Gabinete.

El juzgado de Ariel Lijo recolectó la información contable que acredita la transacción efectuada por el periodista amigo del funcionario. La causa judicial intenta esclarecer si la designación de Grandio en el medio estatal o cualquier otro beneficio administrativo guardó relación con el pago de este viaje familiar. El testimonio del piloto cerró la jornada en Comodoro Py con la entrega de la documentación de respaldo sobre el vuelo privado. (Agencia OPI Santa Cruz)