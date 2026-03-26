Manuel Adorni acelera agenda oficial tras críticas por viajes

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Manuel Adorni recibió a ministros y referentes parlamentarios en la Casa Rosada para consolidar el paquete legislativo antes de mostrarse con Javier Milei.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, activó este jueves 26 de marzo una maratón de encuentros en la Casa Rosada para sofocar las críticas opositoras y las tensiones internas derivadas de sus recientes viajes internacionales. El funcionario nacional busca estabilizar su posición política mediante una agenda de gestión directa con los principales cuadros del Poder Ejecutivo y el Legislativo. La estrategia de contención prevé un gesto de unidad pública con el presidente Javier Milei durante la jornada del viernes.

Adorni inició la mañana con la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. El encuentro adquiere relevancia institucional tras el silencio inicial de la legisladora ante los cuestionamientos por los movimientos del ministro coordinador. Ambos funcionarios analizaron los proyectos que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación como parte del paquete de reformas anunciado en la apertura de sesiones ordinarias.

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La oficina de Jefatura de Gabinete recibió posteriormente al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. De acuerdo a la información oficial, el despliegue de reuniones sumó por la tarde a los siguientes funcionarios:

Sandra Pettovello : Titular de la cartera de Capital Humano .

: Titular de la cartera de . Diego Santilli : Ministro del Interior , quien planifica retomar sus recorridas federales este viernes con una visita al gobernador de Mendoza , Alfredo Cornejo .

: Ministro del , quien planifica retomar sus recorridas federales este viernes con una visita al gobernador de , . Federico Sturzenegger : Responsable de Desregulación y Transformación del Estado , quien asistió tras la última conferencia de prensa.

: Responsable de , quien asistió tras la última conferencia de prensa. Luis Caputo y Alejandra Monteoliva: Los ministros de Economía y Seguridad integran la ronda de consultas finales bajo la modalidad de encuentros individuales.

“Genia total”, escribió Manuel Adorni en sus redes sociales para calificar a Patricia Bullrich tras el cónclave en Balcarce 50. La senadora nacional coincidió con el tono del mensaje y anticipó que el Parlamento enfrentará el período más reformista de la historia argentina. Estos gestos intentan clausurar las versiones sobre una supuesta falta de respaldo de la exministra hacia la figura del Jefe de Gabinete.

El operativo de centralidad política concluirá este viernes con una señal de respaldo explícito en el Centro de Formación de Capital Humano. Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, escoltarán a Adorni durante la inauguración del establecimiento a cargo de Pettovello. El Presidente y su hermana ya utilizaron sus plataformas digitales durante la semana para ratificar la confianza en el funcionario frente a las presiones del arco opositor. (Agencia OPI Santa Cruz)