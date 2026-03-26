Tragedia de Once. La Corte obliga al Estado a pagar

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La Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado Nacional indemnizar a los heridos y a los familiares de las víctimas fatales de la tragedia ferroviaria de Once. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles los planteos presentados por los abogados del Gobierno y de una compañía de seguros.

La resolución judicial impacta de forma directa en expedientes particulares tramitados en los tribunales. Los magistrados rechazaron las apelaciones oficiales y dejaron firmes los fallos favorables a los siguientes demandantes:

Fabio Reynaldo Flamenco , pasajero herido.

, pasajero herido. Patricia Delgado Ferreira , pasajera herida.

, pasajera herida. José Luis Torres Amarilla y su grupo familiar, tras el fallecimiento de su hija.

El siniestro ferroviario ocurrió el 22 de febrero de 2012. Durante esa mañana, una formación de la línea Sarmiento trasladaba a unas 1.200 personas. El tren impactó de lleno contra los paragolpes de contención al ingresar a la terminal de Once. El impacto provocó 51 muertes y dejó a cerca de 800 heridos.

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Magistrados de instancias previas determinaron las responsabilidades del estrago. La Cámara Civil dictaminó la culpa compartida y exigió reparaciones económicas a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), al maquinista Marcos Córdoba, a la firma aseguradora y a las autoridades gubernamentales. Los camaristas verificaron fallas severas en la conducción, deficiencias operativas y la omisión de supervisión efectiva por parte de los funcionarios públicos sobre el concesionario.

Los representantes legales del Estado Nacional buscaron evadir la sanción patrimonial en todas las instancias judiciales. Atribuyeron la responsabilidad exclusiva del choque al conductor de la formación y a la empresa operadora. La Corte descartó esos argumentos y ratificó las sentencias civiles contra las arcas públicas. (Agencia OPI Santa Cruz)