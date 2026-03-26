Finalmente la Emergencia no ingresó. Vidal y Leguizamón implementan la misma estrategia del kirchnerismo y se arriesgan a un conflicto permanente

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(Por: Rubén Lasagno) – Contrariamente a lo que se había dado a conocer extraoficialmente en los últimos días sobre que en la segunda sesión de la Cámara de Diputados de hoy, iba a volver el Proyecto de Emergencia Económica del gobierno provincial para ser tratado en el recinto, luego que en la sesión anterior fuera devuelto al Ejecutivo en medio de un malestar socio-sindical de proporciones que amenazaba con establecerse como un conflicto permanente, finalmente no ocurrió.

Habían trascendido escraches hacia aquellos legisladores propios y de la oposición que apoyaran esta iniciativa la cual posee serios cuestionamientos por el recorte brutal de derechos laborales y el manejo absoluto de las decisiones de estabilidad del empleado público provincial que lleva implícitos, los cuales, de aprobarse, quedaría exclusivamente en manos del gobierno, quitándole injerencia a los gremios y adueñándose de decisiones claves como Paritarias y congelando salarios o al menos reservándose para sí la potestad de decidir cuándo, cuánto y cómo serán los aumentos durante el año.

Las razones para que hoy no ingresara el proyecto son diversas y de acuerdo a las fuentes consultadas en la legislatura provincial algunas son “de oportunidad” y de carácter político y otras responden a la estrategia que el propio kirchnerismo aplicaba en épocas de Alicia como Gobernadora.

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El enemigo propio y la reacción externa

El primer problema que tiene el gobierno es interno. Hay varios diputados que no están dispuestos a enfrentar escraches, insultos y agresiones, como recordamos que ha ocurrido en Santa Cruz entre el 2007 y 2012, donde muchos de aquellos que fueron diputados en aquellos años de fuerte convulsión social, prácticamente desaparecieron del universo político provincial porque la gente lo expulsó de sus preferencias.

Dentro del propio SER hay al menos dos (y hasta tres) legisladores que ya advirtieron (cuando se presentó la Emergencia en la primera sesión) que no firmarán positivamente el proyecto el cual nació defectuoso, inaceptable y muy controvertido porque es una medida unidireccional del gobierno, una imposición política en sintonía con el gobierno nacional y sin contener la mínima consulta y/o consenso con los gremios.

Finalmente la Emergencia no ingresó. Vidal y Leguizamón implementan la misma estrategia del kirchnerismo y se arriesgan a un conflicto permanente – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Esto reduce la acción del gobierno a maniobras muy limitadas: si lo presentaban para ser tratado sobre Tablas, sabían de antemano que carecían de los dos tercios necesarios y si entraba, corría serios riesgos de ser pasado al archivo, con lo cual el proyecto como tal desaparece. Por este motivo hoy ese proyecto no ingresó, lo cual no significa que no lo filtren en sesiones posteriores. Sobresalió en el recinto la postura del ex gobernador y diputado Daniel Peralta quien dijo en voz alta que él personalmente no va a firmar ninguna Emergencia que se le ocurra al gobierno provincial.

Más allá de los problemas internos que existen en la legislatura, el gobierno aplica la teoría del desgaste, tan difundida durante el kirchnerismo, cuando se anunciaban presentaciones y tratamientos controvertidos que luego de generar movilizaciones y protestas previas de los gremios, suspendía el ingreso del proyecto que tenían en carpeta y dejaba a los sindicatos vacíos de objetivos. Hoy frente a la legislatura se congregó una masa sindical extraordinaria que tuvo el aporte de todo el interior provincial, lo cual marca el enorme grado de rechazo que tiene la iniciativa gubernamental.

El problema para el gobierno provincial es que estas estrategias mencionadas ya no funciona más. Los sindicatos han organizado paros y una manifestación para hoy que será mantenida por la estructura sindical de la provincia y volverán las veces que sean necesarias, tal como los mismos gremios lo han manifestado. Y la escalada de este conflicto, ante la posibilidad de que (como hacía el kirchnerismo del cual abreva Vidal) se genere alguna sesión extraordinaria o aparezca en cualquier sesión ordinaria sin aviso previo, la escalada de protesta que seguirá será la instalación de carpas frente a Casa de Gobierno y la Cámara de Diputados. Y ya sabemos lo que pasa cuando ese despliegue ocurre en Santa Cruz. Salvo que Vidal quiera gobernar este año y medio que le queda con el conflicto permanente y el Estado provincial virtualmente parado en sus funciones básicas: Educación, Salud, Seguridad y administración central, como ya ocurrió.

Así lo hacía la abuela

Y para emular completamente al kirchnerismo que tanto criticaba Claudio Vidal cuando estaba en campaña, mandó al Ministerio de Seguridad a plantar una consigna policial en el ingreso a la ciudad (Güer Aike) donde demoraron los más de 7 colectivos que traían gente del interior para la protesta social en contra del proyecto de emergencia del gobierno y lo que logró es que especialmente Adosac cortara la ruta 3 hasta que liberaron el paso de los micros.

El gobierno, por su parte, tras el paro de la ADOSAC por 48 horas (miércoles 25 y jueves 26) a través del CPE suspendió las clases del día miércoles “por razones climáticas”, pero en realidad fue una forma de boicotear el paro del sector docente.

El mal manejo del conflicto y los objetivos poco inteligentes diagramados por el Ejecutivo y la presidencia de la Legislatura, están produciendo la tormenta perfecta. Han logrado reunir sectores gremiales enfrentados ideológicamente entre si y un factor que muestra la profundidad a la que ha llegado la crisis es que la policía se ha autoconvocado, realizaron un acampe, esperan respuestas y sobrevuela la posibilidad de un autoacuartelamiento; en tanto la gestión del Ministerio de Seguridad y la Jefatura, no pueden manejar la crisis interna que amenaza con desbordarse.

El Gobernador Claudio Vidal evidentemente no tiene un buen asesoramiento político o bien su necedad (como ha trascendido) no le permite mensurar los gravísimos problemas que enfrenta a futuro si no da un giro de 180° y gestiona para el pueblo, en vez de hacerlo para sus intereses políticos y la obediencia indebida que le ha prometido a Javier Milei.

Solo debe repasar la historia reciente (últimos 25 años) de la provincia, seguir el desarrollo de los conflictos sociales más candentes por los que atravesó Santa Cruz en más de dos décadas y aprender de la historia.

El filósofo George Santayana dijo claramente “Quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo” por eso y solo por pura lógica de preservación política, el Gobernador Vidal debería perder unos minutos y repasar la historia de los conflictos sociales en Santa Cruz de las últimas décadas y hasta puede utilizar el enorme archivo de OPI para ilustrarse; solo eso le ayudaría a tomar mejores decisiones porque nada mejor se logra haciendo las mismas cosas y reiterando procedimientos que ya han demostrado ser ineficaces, retardatarios, inconvenientes y políticamente incorrectos. (Agencia OPI Santa Cruz)