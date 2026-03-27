Javier Milei: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof”

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El presidente Javier Milei confirmó hoy que la Justicia de los Estados Unidos anuló la condena contra la República Argentina derivada del juicio por la expropiación de YPF. La resolución judicial exime a las arcas del Estado de liquidar una suma estimada en 18.000 millones de dólares.

Durante la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en el barrio de Paternal, el mandatario detalló el impacto de la medida. Explicó que el resultado surge del trabajo articulado entre la Procuración del Tesoro, los equipos legales oficiales y la conducción de la petrolera mixta.

Frente al auditorio, el titular del Ejecutivo definió la jornada como un día muy especial y de mucha alegría. Atribuyó el éxito a la estrategia implementada junto al CEO de la compañía, Horacio Marín, tras revertir la demanda impulsada por el fondo Woodford.

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“Acá está la gestión 18.000 millones de dólares”, remarcó el líder libertario para cuantificar el efecto económico de la defensa. Según se desprende de la información oficial, el fallo original obligaba al país a desembolsar más de 16.000 millones de dólares antes de la intervención de los abogados del Estado.

El revés judicial estadounidense reactivó la tensión política con la administración bonaerense. El presidente cargó directamente contra el gobernador Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la ejecución de la política energética que originó el litigio internacional.

“Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, disparó Milei al analizar las situaciones heredadas de gestiones anteriores.

La confirmación de la nulidad cierra la causa iniciada por la expropiación de la empresa y libera al Estado de afrontar el pago de los 18.000 millones de dólares exigidos originalmente en Estados Unidos. (Agencia OPI Santa Cruz)