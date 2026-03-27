Melella envió un paquete de reforma de leyes para afrontar la crisis financiera

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(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella envió un paquete de modificaciones de leyes para afrontar la crisis financiera que atraviesa la provincia y ahora deberán discutir en la legislatura fueguina.

Melella sostuvo que el paquete de leyes “busca reformar distintos aspectos del Estado, pero también obtener nuevas herramientas para alentar la producción y favorecer la generación de empleo”.

“Es un paquete de leyes variado que tiene que ver con todo, desde la transformación del Estado hasta la cuestión productiva, para impulsar la generación de más empleo y buscar más recursos para la Provincia y los municipios”, argumentó el gobernador.

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Además, consideró que la provincia “está en un momento muy difícil y complejo como tantas provincias del país, y lo vemos en los informes económicos permanentes por la caída de la recaudación nacional, que se ha desplomado, así como la caída de la recaudación propia porque se ha destruido gran parte de la actividad y se sigue destruyendo la actividad productiva industrial en nuestra provincia”.

Las reformas apuntan a “generar trabajo y desarrollo” entre las que se encuentran las modificaciones de las leyes de Actividades y Servicios de Turismo Aventura, el Marco Estructural de la Política Turística de Tierra del Fuego; la Creación del Régimen de Promoción de Nuevos Emprendimientos Generadores de Empleo; el Marco de Pesca y Recolección Hidrobiológica; del Régimen de Prioridad en la Contratación de Conductores para las Empresas de Transporte de Pasajeros que operan en la provincia y la creación de la Sociedad de Inversión, Desarrollo y Gestión Portuaria S.A.

En tanto, otro paquete de leyes prevé “eliminar burocracia y facilitar la vida a los vecinos” donde se encuentran la Simplificación de Trámites y Ciudadanía Digital, nuevas herramientas para el Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat (IPVyH) y la creación del Régimen Provincial de Atención Integral para Pacientes en Contexto de Derivación.

Mientras que el último combo de propuestas prevé modificaciones en las normas sobre Infraestructura Crítica en Educación y Salud; el Régimen de Contrataciones; y las leyes de Ciberseguridad; de Descentralización y Proyección Territorial de la Conmemoración del 2 de Abril; de Museos; de Financiamiento Integral en Educación y Salud, Modificatoria de la Ley Tributaria y del Código Fiscal Unificado.

También se prevé modificar la ley de Herramientas Financieras para el Estado; la creación del Registro Provincial de Historia Laboral del Régimen Previsional; la ley Orgánica y Procedimental de la Autoridad Laboral y, una norma que deroga el Artículo 12 de la Ley Provincial 1596 de creación de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). (Agencia OPI Tierra del Fuego)