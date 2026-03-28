Vidal dijo que “hay sectores políticos que no nos quieren dejar gobernar”

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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal afirmó este viernes que “hay sectores políticos que no nos quieren dejar gobernar” al encabezar un acto de jura del nuevo ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgión.

El gobernador criticó a sectores gremiales y políticos por las protestas que encabezaron durante la jornada del jueves en la legislatura provincial y señaló que “estamos en una situación difícil y necesitamos herramientas para garantizar el funcionamiento del Estado”.

Aseguró que el gobierno insistirá con la ley de emergencia que permitirá “gestionar recursos. Si tengo que pedir un adelanto de coparticipación o un crédito, necesito esta ley”.

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“Hay una decisión política de no dejarnos gobernar. Mienten a la sociedad y buscan generar caos. Esto es totalmente antidemocrático”, afirmó Vidal al tiempo que sostuvo que “hay gremios que están siendo utilizados o reciben algún tipo de favor. Nadie que quiera su provincia debería prestarse a un juego tan sucio”.

El gobernador añadió que hay actores políticos que “tienen miedo de rendir cuentas” y denunció que “existen intentos de desestabilización”.

Vidal reiteró que “este año es complejo y estamos pidiendo tiempo. Algunos retienen aportes a los trabajadores y no los depositan, eso es un delito”. (Agencia OPI Santa Cruz)