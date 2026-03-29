Argentina evita pago de USD 16 mil millones tras fallo judicial

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La Justicia de Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF que obligaba a la República Argentina a pagar USD 16.000 millones. Esta decisión judicial otorga un alivio financiero al cierre del mes, aunque la administración central mantiene abiertos diversos frentes de conflicto en el tablero político y social.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concentra la mayor atención del oficialismo debido al desgaste de su figura pública. Los cuestionamientos surgieron tras su viaje a la “Argentina Week” en Estados Unidos junto a su mujer, Bettina Angeletti. El funcionario omitió presentar documentación que respalde el pago personal de su estadía en Punta del Este, situación que mantiene el caso bajo análisis mediático.

Karina Milei y Santiago Caputo coordinan acciones para sostener al ex vocero presidencial. La estrategia oficial busca que Adorni protagonice conferencias de prensa ante cada anuncio relevante de la gestión de Javier Milei. El entorno presidencial intenta desplazar el foco de la situación judicial del ministro coordinador mediante una agenda de alta exposición activa.

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Un informe de la consultora Enter Comunicación reveló que la última conferencia del Jefe de Gabinete reactivó la polémica en el ecosistema digital. La conversación en redes sociales escaló un 224%, con 129.288 menciones en una sola jornada y un alcance potencial de 10 millones de cuentas. El sentimiento negativo alcanzó el 59% de las interacciones.

Los usuarios calificaron la postura de Manuel Adorni como “soberbia” y “evasiva” al referirse a su vida privada. El término “Adorni” lideró las tendencias en la red social X durante 22 horas consecutivas. La audiencia vinculó el caso con palabras clave como “Gabinete”, “Soberbio” y “Punta del Este”, cuestionando la transparencia en el marco del ajuste fiscal.

En el plano económico, el ministro Luis Caputo monitorea las variaciones del precio internacional del petróleo para evitar un impacto en la inflación. La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, adecuó la norma de calidad de naftas para amortiguar el traslado del precio del crudo al surtidor. El equipo económico prioriza la estabilidad de los precios como el principal activo de la gestión.

Las organizaciones sociales conformaron un frente de unidad ante la eliminación del salario social complementario. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur, Barrios de Pie y el Frente de Lucha Piquetero lanzaron un plan de lucha conjunto. El cronograma de protestas inicia el martes 31 de marzo con asambleas en estaciones de tren y culmina el 7 de abril con una jornada nacional de cortes y ollas populares. (Agencia OPI Santa Cruz)