Habrá nuevos movimientos en el Gabinete del gobierno de Chubut

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(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció que habrá nuevos cambios en el gabinete provincial desde el mes de abril y se prevé el nombramiento de un nuevo ministro de Economía.

Al ser consultado por la prensa durante un acto público, Torres se limitó a afirmar que “se vienen cambios” y aseguró que una de las áreas será Asuntos Municipales, donde el actual funcionario Genaro Pérez dejará su cargo.

“Más allá de Asuntos Municipales que seguramente será en la segunda semana de abril, son varios cambios”, dijo Torres.

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Frente a la cartera económica se prevé que asumirá el actual secretario de Hacienda de Trelew, Gustavo Paz para reemplazar al actual ministro Miguel Arnaudo.

El gobernador sostuvo que “tenemos que encarar un plan que es una reparación histórica para todos los contribuyentes de la provincia, un plan de infraestructura estratégico que excede incluso a una gestión. Es un plan integral a mediano plazo y necesitamos tener perfiles de funcionarios para distintas épocas”. (Agencia OPI Chubut)