Ariel Lijo autoriza cruce patrimonial del Jefe de Gabinete

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El juez federal Ariel Lijo debe autorizar en los próximos días el cruce de información patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El magistrado ordenará el levantamiento del secreto fiscal y bancario para que los organismos estatales remitan la documentación financiera del funcionario. La medida se enmarca en la imputación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó 12 medidas de prueba para determinar la licitud de los activos del dirigente libertario. La denuncia judicial sostiene que Adorni incrementó su patrimonio un 500% entre los años 2022 y 2025. La investigación apunta además a la presunta omisión de un lote en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz, dentro de sus declaraciones juradas oficiales.

La Justicia rastrea el origen de los fondos utilizados para la adquisición de diversas propiedades inmuebles. El expediente incluye el análisis de los gastos realizados en viajes familiares al exterior, con especial foco en los traslados hacia Nueva York y Punta del Este efectuados durante su gestión actual. El Ministerio Público Fiscal busca contrastar estos desembolsos con los ingresos registrados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.

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La solicitud del historial patrimonial completo ante la Oficina Anticorrupción permitirá analizar los movimientos económicos desde diciembre de 2023. Los investigadores pretenden establecer si existe una justificación contable para la evolución de los activos declarados por el funcionario. El proceso judicial incluye también la verificación de los bienes de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.

El Gobierno Nacional sostiene que los señalamientos constituyen una operación política y mediática contra el jefe de Gabinete. No obstante, el pedido fiscal incluye informes detallados del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La búsqueda de activos se extiende a los registros nacionales de automotores, buques, aeronaves y al historial de movimientos migratorios de la pareja. (Agencia OPI Santa Cruz)