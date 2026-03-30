Estados Unidos reabrió su embajada en la capital venezolana

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El Departamento de Estado oficializó el trato bilateral con el interinato de Delcy Rodríguez. La medida consolida el quiebre de mando del 3 de enero y revierte la ruptura decretada por Donald Trump en 2019.

Mediante un comunicado institucional, la dependencia federal emitió su postura sobre el retorno al país sudamericano. El organismo señaló que la apertura da paso a “un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”.

La oficina norteamericana delineó los actores estratégicos que integrarán la nueva agenda de trabajo. La administración espera que la reapertura refuerce el compromiso directo con tres sectores específicos:

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El Gobierno interino.

La sociedad civil.

El sector privado.

Las autoridades reanudaron gradualmente las relaciones bilaterales tras el cambio de mando. La entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el Poder Ejecutivo como presidenta interina después de la captura del mandatario chavista el 3 de enero.

Ambas naciones arrastraban una ruptura diplomática formal desde el año 2019. El presidente estadounidense Donald Trump, durante su primer mandato, cortó los lazos institucionales tras acusar a Maduro de cometer fraude en la elección presidencial de ese periodo.

Como respuesta política a los comicios, el mandatario norteamericano reconoció al entonces líder opositor Juan Guaidó como presidente interino del territorio venezolano. (Agencia OPI Santa Cruz)