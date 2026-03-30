Pagano denuncia ascenso social de Manuel Adorni

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Marcela Pagano arremetió contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien señaló por utilizar la estructura estatal como un trampolín de “ascenso social”. La diputada nacional denunció en Splendid AM 990 que existen funcionarios en el entorno presidencial que emplean sus cargos para generar negocios personales, mientras otros sectores de la dirigencia omiten estas prácticas de corrupción de forma deliberada.

El diagnóstico de la legisladora describe un esquema donde el beneficio económico individual prevalece sobre la gestión pública. Pagano sostuvo que algunos sectores utilizan su lugar de poder en el Ejecutivo para incrementar su patrimonio financiero. Según se desprende de sus declaraciones, este comportamiento convive con dirigentes que deciden mirar hacia otro lado ante las irregularidades detectadas en el manejo de los fondos.

La dinámica legislativa actual también recibió duras críticas por la falta de independencia parlamentaria. Pagano afirmó que los diputados y senadores operan como una “escribanía” del Poder Ejecutivo y carecen de autonomía real. El sistema impone filtros estrictos donde la presentación de proyectos depende de la aprobación previa de funcionarios designados como enlaces parlamentarios por la Casa Rosada.

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Esta lógica verticalista contradice las promesas de campaña sobre la independencia de poderes que el espacio militó originalmente. La diputada denunció una degradación profunda en la capacidad de pensamiento crítico y de lectura de los funcionarios públicos actuales. Las discusiones en el Congreso de la Nación quedan desplazadas por conflictos personales y rivalidades mediáticas que nada tienen que ver con la labor legislativa.

El clima interno del oficialismo muestra fracturas expuestas y una ausencia total de equipo técnico cohesionado. Pagano describió un ambiente atravesado por disputas de protagonismo donde los funcionarios compiten por exposición pública antes que por iniciativas concretas. Según la legisladora, existe hoy una mayor cantidad de internas políticas que de funcionarios operativos en las áreas clave.

La estructura de toma de decisiones se concentra en un “gabinete paralelo” que desplazó a los equipos originales tras la asunción de Javier Milei. Este grupo responde directamente a la influencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La diputada vinculó a este círculo íntimo con la búsqueda de beneficios económicos y el control absoluto de la gestión política nacional.

Pagano ratificó su rol crítico y defendió las denuncias judiciales que impulsa contra la actual administración. (Agencia OPI Santa Cruz)